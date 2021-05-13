Вертолет с Разумковым экстренно сел в Херсоне: что известно про ЧП

В четверг, 13 мая, вертолет, на борту которого находился председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, совершил экстренную посадку в аэропорту Херсона.

Об этом сообщает издание Цензор.НЕТ со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Вертолет, на борту которого находился председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, вылетел около 16:00 из аэропорта Херсона, однако сразу после взлета совершил аварийную посадку.

В соответствии с информацией источника, во время чрезвычайного происшествия люди не пострадали. По предварительным данным, посадка осуществлена в связи с неисправностью двигателя.

Как сообщал “источник”, 13 мая около 12 часов на Полтавщине произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два журналиста.