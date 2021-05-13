Вокруг дома выставили оцепление: фото и новые детали обысков у экс-главы КСУ Тупицкого

В доме бывшего главы Конституционного суда Александра Тупицкого в 06:00 утра четверга, 13 мая следователи Государственного бюро расследований начали обыски. Вокруг дома усилены меры безопасности.

Кроме того, на рецепшене его дома охрана предупреждает, что на этаже у Тупицкого проводят следственные действия и туда никого не пускают, сообщает “Страна”.

Вокруг дома выставлено оцепление из правоохранителей, сообщил один из охранников.

“Их не видно, так как они сидят в затонированных машинах“, – уточнил он.

На этаже, где живет Тупицкий, дежурят два сотрудника Управления Госохраны.

Как сообщал “источник”, 29 апреля, Верховный Суд должен был рассматривать увольнение с должностей судей Конституционного суда Александра Тупицкого и его коллеги Александра Касминина. Скандальный судья Тупицкий вновь не явился на заседание.