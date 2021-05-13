В ЕС заявили об угрозе “поглощения” Россией Донбасса: появилась реакция Кремля

В Евросоюзе заявили, что Россия постепенно пытается захватить оккупированные территории на востоке Украины.

Как пишет Bloomberg, об этом говорится в документе Европейского Союза, разосланном государствам-членам и Европейской службе внешних дел поручили подготовить подробный отчет по этому поводу.

Как сказано в документе, среди прочего, организация незаконных выборов на оккупированных территориях и выдача российских паспортов тамошнему населению “направлены на де-факто интеграцию неподконтрольных Украине территорий в Россию”.

Кроме того, перечислены шаги, которые мог бы принять ЕС для поддержки Украины: борьба с гибридными угрозами Кремля, помощь с вакцинацией, усиление энергобезопасности, борьба с паспортизацией на Донбассе и приглашение Украины к участию в проектах ЕС по безопасности.

Документ обсуждался на заседании Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза во вторник, 11 мая. Часть собравшихся поддержала его, остальные же возразили, что в нем недостаточно упоминается необходимость внедрения реформ в Украине.

На документ отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он ожидаемо заявил, что Россия якобы не планирует никого поглощать.

“Россия не планирует никого поглощать. Никогда этим не занималась“, – сказал он.

Читайте также материал “источника”: Путин ждет: США и Европа дали Украине четкий сигнал.