Капитальный ремонт Меловской центральной больницы планируют завершить в октябре. ФОТО

В центральной больнице Меловской поселкового совета в рамках «Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины» продолжаются работы по выполнению двух комплексных проектов «Капитальный ремонт Меловского районного территориального медицинского объединения», который включает в себя: «Капитальный ремонт здания поликлиники Меловского районного территориального медицинского объединения »,« Капитальный ремонт здания инфекционного отделения »и« Капитальный ремонт здания хирургического отделения ».

Об этом сообщает пресс-служба поселкового совета.



На сегодняшний день ремонтные работы в помещении поликлиники выполнены на 94,1%, ремонтные работы хирургического и инфекционного отделения выполнен на 58%.



В связи с продолжением действия карантина и связанных с ним ограничений, установленных Кабинетом Министров Украины для предотвращения распространения на территории Украины короновирусной болезни (COVID-19), подписано дополнительное соглашение о продлении срока выполнения работ до 31 октября 2021 года. Об этом сообщили подрядчик ООО «КАСКАД-СД» и главный врач Ирина Смирнова во время выездного совещания, которое провел поселковый голова Олег Савченко.



Во время совещания был согласован план первоочередных работ, на которые Министерство финансов Украины предоставило дополнительное финансирование в размере 10% от общей стоимости проекта (700 тыс. на здание поликлиники, инфекционного и хирургического отделения отдельно).



Подрядчик продолжает активно работать. В октябре планируется завершение ремонтных работ всех объектов.