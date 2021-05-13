В неподконтрольном Должанске хотят закрыть два учебных учреждения : “критический недобор студентов”

В конце этого учебного года во временно неподконтрольном городе Должанск (Свердловск) запланировано закрытие “Свердловского профессионального строительного лицея” (бывшее ПТУ-43) и “Свердловского колледжа кулинарного мастерства”.

Такой информацией располагает источник “Тайны Луганской Республики” в телеграм-канале.

Причина, по которой учебные учреждения хотят закрыть – критический недобор студентов. Источник говорит, что в других учреждениях ситуация не лучше. Так, в этом году “Свердловский колледж” не набрал ни одного человека по специальности “электрослесарь подземный”.

“Теперь вы понимаете, почему в ЛНР не публикуются результаты переписи населения? По имеющимся данным в Республике осталось около 900 тысяч человек (на момент переписи). Именно поэтому нет команды на публикацию результатов”, – заявил источник.