Житель Мелового “вернул” долг сувенирной купюрой

Полицейские пгт Меловое установили местонахождение 50-летнего мужчины, который обманул своего друга, вернув денежный долг в сумме 500 гривен сувенирной купюрой.

Об этом рассказали в Отделе коммуникации полиции Луганской области.

А сватовские полицейские оперативно установили местонахождение 37-летней ранее судимой женщины, обманувшей мужчину под предлогом размена денег.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Полиция в очередной раз напоминает жителям Луганщины – буди осмотрительными и осторожными!

– При покупках-продажи товаров, внимательно смотрите на купюры, которые вы получаете! На них не должно быть никаких лишних надписей и зарисовок! Отказывайтесь принимать купюры, если они вызывают даже малейшее подозрение!