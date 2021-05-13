Девяти женщинам Луганщины присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ от 7 мая 2021 № 188/2021 «О присвоении почетного звания« Мать-героиня ».

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Согласно указу девяти женщин, проживающих в Луганской области, награждено почетным званием Украины «Мать-героиня».

Среди них по две жительницы городов Лисичанск, Рубежное, Северодонецк, а также по одной – Меловской, Сватовской и Старобельской громады.

Напомним, что это почетное звание присваивается женщинам, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке, учитывая весомый личный вклад в воспитание детей в семье, создание благоприятных условий для получения детьми образования, развития их творческих способностей, формирования высоких духовных и моральных качеств.

В течение 2015-2021 годов 92 женщинам, которые проживают в Луганской области, присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня».

Им выплачивается единовременное вознаграждение в десятикратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц. Таким образом, в 2021 году эта сумма составит 22700 гривен.