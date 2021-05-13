Копытько: Донбасс превращается в “головную боль” России

В Донецке и Луганске 11 и 12 марта оккупанты вместе с депутатами Госдумы РФ от “Единой России” отмечали так называемый “День республик” – годовщину фейковых “референдумов” на Донбассе. Эти мероприятия проходили в “интересном контексте”. Об этом на своей странице в Facebook написал украинский блогер Алексей Копытько, передает Диалог.UA.

“Кремль будет вынужден принимать какие-то решения по ОРДЛО, поскольку за дымовой завесой “русского мира” все сложнее прятать неприглядную реальность”, – отметил Копытько.

Насколько эта реальность печальна, указывает размер средней зарплаты. Так, в свободных районах Донецкой областей она составляет около $570, в Ростовской области России $480, а в “Л/ДНР” – примерно $210.

Копытько отметил, что указанный размер средней зарплаты в ОРДЛО “номинален”.

“Во-первых, потому что ее не платят. Во-вторых, с учетом реального курса она еще больше скукоживается. А цены на коммуналку, которыми долго хвастались руководители оккупационных администраций, стремительно растут”, – объяснил блогер.

На фоне этой катастрофы россияне устраивают в ОРДЛО празднества, которые больше похоже на попытку “отвлечь местных туземцев бусами и зеркальцами в виде паспортов РФ и концертов группы “Любэ””.

“Лоск” этим событиям попытались добавить с помощью визита на оккупированный Донбасс делегации Госдумы РФ от партии “Единая Россия”. Они привезли с собой “подарок” в виде разрешения жителям ОРДЛО с паспортами РФ голосовать на грядущих выборах в парламент РФ. “Но за всем этим разрыв в качестве жизни уже не спрятать. Время-то идет. И вариантов не так много”, – написал эксперт.

Он отметил, что Москва не собирается признавать “Л/ДНР”. А это значит, что для поддержания существования “республик” придется увеличить их финансирование.

“Исходя из текущей ситуации, потребуется увеличение минимум в два раза – с порядка $2 млрд до $4 млрд в год. Только при таких инвестициях удастся сократить разрыв между ОРДЛО и свободными территориями Донецкой и Луганской областей, а также с Ростовской областью… С другой стороны, лишних денег в России сейчас немного. Попытка заткнуть дыры в регионах перед выборами еще больше обескровит федеральный бюджет”, – написал Копытько.

Он уверен, что Украина в вопросе Донбасса должна проявить стойкость. Из-за этого Москве придется либо увеличивать финансирование Донбасса, лидо нарываться на рост народного недовольства в ОРДЛО. Оба этих варианта не очень приятны для России.