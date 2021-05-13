Называл себя то вымышленными именами, то гладиатором: в Лисичанске задержали неадекватного мужчину с ножом



Этим утром, 13 мая, патрульным поступило сообщение от граждан, что в квартале 40 лет Победы г. Лисичанска неадекватный человек ходит с большим ножом.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.

По указанному адресу полицейские обнаружили агрессивного настроенного человека с ножом, который вел себя неадекватно. Патрульные задержали мужчину и доставили его в психоневрологическое отделение, где врачи приняли решение о необходимости госпитализации.



По дороге в медучреждение человек то представлялся вымышленными именами, то гладиатором. Объяснить, где взял нож и с какой целью ходил с ним по городу, не мог.



Подробно обстоятельства происшествия будет устанавливать следственно-оперативная группа.