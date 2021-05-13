В результате обстрела на Донбассе повреждено авто группы разминирования, – штаб

За прошедшие сутки, 12 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Так, вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а у Катериновка – еще и из автоматических станковых гранатометов; Гнутово – из крупнокалиберных пулеметов; Водяного – из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевка – из подствольных гранатометов; Верхнеторецкое – из стрелкового оружия; Мирное – из противотанковых ракетных комплексов.



Вследствие вражеского обстрела был поврежден автомобиль группы разминирования. К счастью, никто не пострадал.



На обстрелы оккупантов военнослужащие Объединенных сил открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.



По состоянию на 7:00 утра 13 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.