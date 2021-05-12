Как у Венедиктовой допрашивали Медведчука: все подробности

Народный депутат от политической партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктор Медведчук, которому объявили о подозрении в государственной измене, в среду, 12 мая, пришел в Офис генпрокурора, где пообщался со следователем.

“источник” собрал всю информацию о допросе политика.

О готовности Виктора Медведчука прибыть на допрос в Офис генпрокурора сообщили его адвокаты.

“Виктор Медведчук намерен сегодня появиться в Генпрокуратуру для участия в следственных действиях и доказать абсурдность всех выдвинутых против него обвинений”, – говорится в заявлении юристов.

Во второй половине дня 12 мая Медведчук прибыл к генпрокурору для получения уведомления о подозрении. Вместе с ним в помещение на Резницкой приехали нардепы от ОПЗЖ Вадим Рабинович и Илья Кива. На коротком брифинге возле входа в Офис Генпрокурора, Медведчук заявил, что отрицает все обвинения. Политик заявил о давлении на него и готовности к любому сценарию. По его словам, “он не боится ничего”.

Относительно обысков в его доме накануне, Медведчук отметил, что на момент пребывания силовиков по месту его жительства и в офисе партии “ОПЗЖ” он находился в соседней области вместе с женой Оксаной Марченко.

Зайдя в помещение Офиса Генпрокурора, Медведчук сообщил, что он не может попасть в генпрокурору Ирине Венедиктовой. По словам секретаря, у Венедиктовой был “важный звонок” и она не пропустила Медведчука и сопровождающих его лиц.

Между тем у здания Офиса Генпрокурора произошел инцидент. Когда сторонники Медведчука Илья Кива и Вадим Рабинович давали комментарии, журналист “Громадського” Богдан Кутепов пытался их перекричать, выкрикивая лозунги в их адрес.

Выйдя с допроса, Медведчук рассказал, что он пообщался со следователем, ознакомился с составленным против него подозрением в государственной измене, но в рамках предусмотренной законом процедуры ему документ не вручили. Медведчук говорит, что получил лишь копию и отказался комментировать документ.

“Я это оцениваю (объявление подозрения – “источник”) в порядке политических репрессий и незаконного уголовного преследования меня, по поводу которых господин Зеленский угрожал еще в 2019 году. Вот они постепенно реализуются через правоохранительную систему”, – заявил Медведчук.

Он отметил, что прятаться от правоохранителей не собирается.

“Я готов защищаться, поскольку не чувствую ни в чем своей вины. И считаю, что сегодняшний день все, что делается, – это результат политических репрессий, давления на меня как на главу политсовета партии, человека, действия которого по тем или иным причинам не нравятся власти “, – говорит Медведчук.

Депутат добавил, что не слышал также о месторождении “Глубокое” в оккупированном Крыму, на котором он, по данным следствия, при содействии россиян незаконно добывал нефть и газ.

Также адвокат политика рассказал, что одна из статей, которую вменяют Медведчуку – статься 438 (Нарушение обычаев войны).

“Мы с прокурором дискутировали, как такой может быть – нарушение обычаев войны, если Украина юридически не пребывает в состоянии войны… Но как сказал прокурор, “ну, мы так считаем”, – рассказал один из адвокатов Медведчука.

Между тем в Офисе Генпрокурора выступили с заявлением по поводу допроса Виктора Медведчука.

“Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей”, – заявили в Офисе Генпрокурора.

Как сообщал “источник”, во вторник, 11 мая, сотрудники СБУ пришли с обысками в дома народного депутата Украины Виктора Медведчука. В частности, сотрудники правоохранительных органов пришли к дому Медведчука по улице Монтажников в Киеве.

Добавим, что народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука подозревают в хищении ресурсов в Крыму и в передаче Российской Федерации секретных данных оборонного характера.

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