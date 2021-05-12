На Луганщине пятиклассник во время конфликта ударил ножом семиклассника

На спортивной площадке на территории одной из школ г. Приволье между двумя мальчиками произошел конфликт, во время которого один из несовершеннолетних ударил другого ножом. Пострадавший подросток находится в больнице, его жизни угрозы нет.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Луганской области.

Информация о данном событии поступила в полицию от классного руководителя 7-го класса.

Сотрудники следственно-оперативной группы и ювенальные полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что между двумя учениками произошел конфликт. 13-летний ученик 7-го класса начал бить 12-летнего ученика 5-го класса. Младший достал кухонный нож и дважды ударил обидчика.

Установлено, что нож он принес, чтобы вырезать рогатки.

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 125 УК Украины «Умышленное легкое телесное повреждение». На месте происшествия работают полицейские.