Медведчук прибыл на допрос в Офис Генпрокурора: видео

В среду, 12 мая, нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук, которому объявили о подозрении в государственной измене, прибыл на допрос в Офис Генпрокурора.

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Соответствующее видео опубликовало издание “Обозреватель” на своей странице в Facebook.

Прокуроры должны вручить политику подозрение в госизмене. На коротком брифинге у входа в Офис Генпрокурора, Медведчук заявил что, отрицает все обвинения.

Медведчук заявил о давлении на него и готовности к любому сценарию. По его словам, “он не боится ничего”.

Как сообщал “источник”, во вторник, 11 мая, сотрудники СБУ пришли с обысками в дома народного депутата Украины Виктора Медведчука. В частности, сотрудники правоохранительных органов пришли к дому Медведчука по улице Монтажников в Киеве.

Добавим, что народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука подозревают в хищении ресурсов в Крыму и в передаче Российской Федерации секретных данных оборонного характера.

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