10 стильных вещей, над которыми время не властно

«Мода проходит, а стиль остаётся…» – эти слова зачастую приписывают легендарному кутюрье ХХ века Габриэль «Коко» Шанель. Но кто бы на самом деле не сказал эту фразу, факт остается фактом. Тренды сменяют друг друга настолько быстро, что едва можно за ними успеть. Поэтому модницы делают упор на базовые вещи, не теряющее актуальности вот уже который год. Они не только легко сочетаются с ультрамодными вещами, обувью и аксессуарами, но и позволяют выглядеть на все 100% в любой ситуации. Мы как раз составили список из 10 стильных предметов гардероба, над которыми не властно время. Также советуем обратить внимание на подборку книг о моде и стиле библиотеки электронных книг Epolits – интересные издания об истории костюмов, выдающихся законодательницах моды, дресс-коде и многом другом!

Тренч

Настоящая классика. Появился trench coat в годы Первой мировой войны как альтернатива тяжелым шинелям британских солдат. Первую модель выпустил владелец габардиновой фабрики Томас Бёрберри, который поставлял верхнюю одежду для армии Великобритании. Удобный, защищающий от грязи, ветра и дождя, тренч предназначался изначально для пехотинцев. Но потом удачно перекочевал из армейской среды в гражданскую. Женский вариант появился в 50-х годах и с тех пор не теряет актуальности.

Тренч можно носить практически круглый год, в зависимости от погоды. Он прекрасно сочетается с платьями, брюками, джинсами и комбинезонами. Выбирая юбку, следует проследить, чтобы она была немного короче самого тренча. Что касается обуви, то к короткому тренчу хорошо подходят сапоги и классические туфли на высоком каблуке, к длинному – обувь на плоской подошве.

Из года в год дизайнеры придумывают новые видоизменения этой классической вещи. Однако если вы хотите надолго «поселить» тренч в своем гардеробе, то покупайте его в спокойных оттенках традиционного кроя или близкого к нему.

Источник: glamadvice.ru

Источник: glamadvice.ru

Источник: glamadvice.ru

Базовое пальто

Еще один важный элемент верхней одежды, без которого трудно представить гардероб современной женщины – базовое пальто в минималистическом исполнении. Не спешите с его выбором. Обратите внимание на качество ткани и соответственно качество пошива, ведь пальто должно прослужить не один год.

Идеальный вариант – классические пальтовые ткани с хорошим содержанием кашемира, альпаки, верблюжьей шерсти. Модель можно выбрать однобортную или двубортную, лучше – с классическим воротником и карманами, прямое или немного приталенное, с поясом или без. Цвет – черный, серый, темно-синий и другие спокойные оттенки. Фурнитура также должна быть минималистическая. А вот лишний декор на пальто будет неуместен.

Источник: glamadvice.ru

Источник: glamadvice.ru

Источник: glamadvice.ru

Куртка-косуха

Куртка-косуха – настоящий must have весной, осенью и в межсезонье. Это универсальная вещь, покорная всем возрастам и типам фигуры. Куртки могут меняться в зависимости от длины, кроя, деталей, материала, однако они сочетаются с большинством стилей.

Косухи шьют из натуральной и эко-кожи, замши, а также денима. Чаще всего покупают модели с двубортным воротником и боковыми карманами на змейке. Также их украшают погонами, металлическими змейками, бахромой, кнопками или заклепками.

Выбираете куртку-косуху на каждый день? Тогда стоит потратиться на кожаную. Такая вещь прослужит долго и не утратит своей актуальности. Впрочем, сейчас искусственные материалы не уступают по качеству натуральным, а значит и цена куртки из кожзама будет ниже. Универсальный совет: ориентируйтесь на классические модели без лишнего декора и деталей. Внимательно рассматривайте изделие на предмет швов, ткани, фурнитуры. Убедитесь, что оно сидит на вас идеально.

Источник: mysekret.ru

Источник: mysekret.ru

Источник: mysekret.ru

Джинсы

Ох уж эти джинсы! Удобные, практичные, универсальные. А появились они благодаря двум предпринимателям – Леви Страуссу и Джейкобу Дэвису, которые в далеком 1873 году запатентовали рабочие комбинезоны из денима, с заклепками на карманах и двойной оранжевой строчкой. Да, изначально джинсы были простой рабочей одеждой, которую полюбили за износостойкость. Лишь в середине 50-х годов прошлого века с подачи звёзд кинематографа деним «ушел» в народ, завоевав мировое господство.

Сейчас джинсы – это базовая вещь повседневного гардероба, которой никого не удивишь. Особо преданные модницы имеют по несколько моделей разных стилей, фасонов и цветов. Но если вы хотите выбрать джинсы на все времена, то лучше отдать предпочтение прямому крою с высокой посадкой. Такие джинсы просто идеальные «компаньоны» для самых разных верхов и обуви. Плюс – они подходят абсолютно всем.

Источник: style-info.guru

Источник: style-info.guru

Источник: style-info.guru

Юбка-карандаш

Кто знает, смогли бы мы насладиться всеми прелестями юбки-карандаш, если бы не курьезный случай. В 1908 году американка Эдит Харт О. Берт стала первым пассажиром чуда техники – аэроплана, разработанного братьями Райт. Чтобы привычная для того времени пышная юбка не развивалась и не запуталась в механизмах, миссис О. Берт обернула ее веревкой ниже колен. На этот факт со временем обратили внимание модельеры. В частности, Поль Пуаре, создавший hobble skirt – узкую юбку с чуть расклешенным подолом. Этот фасон быстро вошел в моду, хоть и стал объектом насмешек из-за непрактичного, как считалось, кроя. Дамы с трудом в них передвигались, но терпели неудобства ради изящного образа. Волна популярности спала к 20-ым годам, когда на смену ему пришли более короткие платья и юбки прямого свободного кроя.

Юбка-карандаш в современном ее понимании «выросла» из коллекции Кристиана Диора 50-х годов, в которой он представил вещи Н-силуэта. Это был укороченный адаптированный вариант, вдохновленный предшественницей – hobble skirt 1910 годов. Такая юбка визуально удлиняла ноги и смещала акцент на бедра, так что модницы быстро подхватили соблазнительную форму классической юбки-карандаш. Ее полюбили многие знаменитости: Грейс Келли, Софи Лорен, Одри Хепберн, Мэрилин Монро, Дита фон Тиз.

Прошел уже не один десяток лет, а юбка-карандаш остается незаменимой вещью для создания деловых и романтических образов. К ней можно смело подобрать футболку, рубашку, блузку, топ, лонгслив, а дополнить образ пиджаком или кардиганом. При этом и обувь подходит любая – классическая, повседневная, спортивная или полуспортивная.

Огромный плюс юбки-карандаша в том, что она к лицу женщинам с любым типом фигуры. Главное – подобрать соответствующий размер, длину и крой.

Источник: ledixbeauty.ru

Источник: ledixbeauty.ru

Источник: ledixbeauty.ru

Лаконичный джемпер из хорошей шерсти

Как известно, джемпер – это вязаное или трикотажное изделие, у которого круглая горловина чаще всего идет без воротника или же с коротким воротником (высотой до 5 см или отложным воротником). Кроме базовой модели, сейчас выпускают молодежные джемперы с квадратной горловиной или застежкой вверху.

Когда-то джемпер был обязательным спортивным атрибутом для легкоатлетов. Но с подачи легендарной Коко Шанель, которая комбинировала его с юбкой и кардиганом, он обосновался в женском гардеробе. В 50-х годах джемпер был на пике популярности у учащихся престижных колледжей, став частью стиля преппи, а потом и вовсе «перебрался» в деловой облик как мужчин, так и женщин.

Если вы хотите сделать долгосрочную инвестицию в свой гардероб, то обратите внимание на джемпера из шерсти высокого качества. Кашемировые изделия выглядят «дорого», а при правильном уходе будут долго радовать глаз. Сам по себе джемпер – вещь универсальная. Его можно носить как самостоятельный элемент в образе, так и как теплый верхний слой в «дуэте» с рубашками или гольфами.

Источник: www.cosmo.ru

Источник: www.cosmo.ru

Маленькое черное платье

«Мадемуазель Шанель» была гениальным кутюрье. Она создавала вещи, рассчитанные на долговременный успех. Таковым является и маленькое черное платье, впервые представленное на показе одноименного модного дома в 1926 году.

В чем «соль» этого наряда? В его утонченной простоте. Коко впоследствии выдвигала несколько идей, как «родился» образ маленького черного платья, но все они сводились к одному. Модельер видела разноцветную толпу и поняла: слишком много цвета. По ее мнению, только черное платье выглядело «по-настоящему элегантным». «Я показала, что маленькое черное платье может быть отличной основой для любого времени суток и любой ситуации. Белые воротники и манжеты делали его строгим и деловым, множество украшений — нарядным, а роскошные колье — вечерним. Само платье при этом было практически незаметно, оно лишь подчеркивало фигуру женщины и красоту ее кожи», – вспоминала Габриэль «Коко» Шанель.

И действительно, маленькое черное платье – надежный способ быть безупречной в любой ситуации. Это базис, на котором женщина может создать образ в соответствии с событием, настроением и возрастом. Современные вариации значительно отличаются от классического варианта: разные типы воротников, использование декора, более короткий подол. Однако суть маленького черного платья, за которую его и полюбили, остается неизменной: несложный крой, отсутствие лишних деталей, лаконичный силуэт и черный цвет, предоставляющий пространство для фантазии.

Источник: ledysoveti.ru

Источник: ledysoveti.ru

Источник: ledysoveti.ru

Белая рубашка

Ошибочно думать, что белая рубашка – это всего лишь скучный элемент офисного дресс-кода. Да, она действительно гармонично вписывается в деловые луки. А еще удачно дополняет casual стиль, состоящий из каждодневной одежды, и создает неповторимые вечерние образы, будь то на коктейлях с бизнес-партнерами, встречах с друзьями или свидании с любимым человеком. Так что белая рубашка легкого оверсайз размера – грамотное вложение в женский гардероб.

Такая вещь сочетается практически с любым низом, поэтому каждый раз можно создавать новые стильные аутфиты. Качественная ткань, удобный крой, красивая форма воротника, правильно подобранная длина рукава, хорошие пуговицы – все это придает рубашке элегантный вид. Единственное, что белая рубашка – не то изделие, которое покупается раз и навсегда. Ее стоит регулярно обновлять, поскольку следы заношенности испортят общий образ.

Источник: berg.style

Источник: berg.style

Источник: berg.style

Источник: berg.style

Базовая белая футболка

По значимости для женского гардероба белая футболка сравнима с той же белой рубашкой. В руках умелых модниц она превращается в мощный инструмент для создания бесчисленных завораживающих и нетривиальных образов.

Белая футболка – это чистый лист, с которым можно экспериментировать. Она подходит абсолютно всем, независимо от типа фигуры, под любой стиль и уместна в любой ситуации. Хотите выбрать базу? Тогда обратите внимание на футболки прямого кроя без рисунков и принтов. Швы должны быть ровными, ниточки не торчать, без пропусков. Идеальная ткань для такой футболки – 100% хлопок. Он хорошо пропускает воздух, приятный на ощупь, держит форму и, что немаловажно, не просвечивается.

Сколько должно быть белых футболок для полного счастья? Отлично, если несколько. Ведь такие вещи из-за частой стирки (белый цвет считается дорогим в носке) через какое-то время теряют товарный вид. Кроме этого, разные футболки станут основой для разных комбинаций.

Источник: fashion-secrets.ru

Источник: fashion-secrets.ru

Источник: fashion-secrets.ru

Источник: fashion-secrets.ru

Классические лодочки

Завершают наш список, естественно, культовые туфли-лодочки. Сказать «спасибо» за их появление нужно французскому модельеру Роже Вивье, который в 1955 году представил модель без застежек на восьмисантиметровом тонком каблуке. Чуть позже появилась другая модель, также считающаяся эталоном – с закругленными мысками и невысокими каблучками-рюмочками. Достоверно неизвестно, кто и как назвал эти туфли собственно «лодочками». Хотя суть понятна: гармония линий обуви похожа на судна, рассекающие морские волны.

Классические туфли-лодочки имеют глубокий вырез и не имеют застежек. Мыс слегка заострен, а вот высота и форма каблука может быть разной, вплоть до его полного отсутствия. Средним считают каблук высотой до 7 см. Вариантом подошвы может быть танкетка с платформой или без нее.

В чем же секрет популярности такой обуви? Лодочки подойдут всем дамам, независимо от комплекции, роста, возраста. Они идеально вписываются в любой стиль, за исключением, пожалуй, спортивного, и будут незаменимы при создании деловых и вечерних луков. Плюс ко всему, на рынке представлено большое разнообразие моделей, расцветок и материалов, так что модницам есть из чего выбирать.

При покупке своей безупречной пары следует учесть несколько нюансов. Стильные комфортные лодочки – это та вещь, в которую лучше инвестировать один раз. Так что идеальные варианты материалов для лодочек – кожа и замша. Натуральные изделия со временем примут форму ноги и не будут причинять дискомфорт. А вот дешевые синтетические так и останутся жесткими, да еще и быстро утратят свой внешний облик. Подкладка должна покрывать всю внутреннюю часть обуви. Отлично, если она тоже будет кожаной. Такая подкладка дышит лучше, чем винил или другая синтетика.

Выбирайте комфортную высоту каблука. Не стоит изнурять себя высокими шпильками. Сейчас нет проблемы приобрести стильные, а главное удобные туфли-лодочки на невысоком каблуке.

Источник: modnaya-krasivaya.ru

Источник: modnaya-krasivaya.ru

Источник: modnaya-krasivaya.ru

Статья взята с сайта Epolits, ссылка на оригинал статьи: https://epolits.com/articles/10-stilnykh-veshchey-nad-kotorymi-vremya-ne-vlastno