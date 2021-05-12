В селе на Новоайдарщине упавшее дерево повредило газопровод

В понедельник, 10 мая, в 19:30 в аварийно-диспетчерскую службу Новоайдарского участка Старобельского МРУЕГГ филиал АО “Луганскгаз” поступило сообщение о повреждении надземного газопровода и утечке газа на улице Партизанской в ​​с. Райгородка Новоайдарского района.

Об этом сообщает АО “Луганскгаз”.

На место происшествия была отправлена дежурная бригада в составе 3 человек. Было установлено, что в результате падения дерева произошел разрыв надземного распределительного газопровода среднего давления диаметром 108 мм на сварочном стыке, что повлекло за собой утечку газа. Для ее устранения была перекрыта задвижка диаметром 100 мм по ул. Садовая возле дома 103.



В результате чего прекращено газоснабжение 118 частных домов по улицам Партизанская, Подгорная, Набережная с. Райгородка.



Ремонтно-восстановительные работы с восстановлением газоснабжения были начаты 11 мая и завершены в тот же день.

Для выполнения работ было привлечено 11 человек и 2 единицы техники.