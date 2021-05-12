Снимки спутников: Как война изменила ландшафты Донбасса. ВИДЕО

Журналисты портала “Слово и дело” с помощью снимков с Google Earth показали, насколько сильно в результате боевых действий изменились ландшафты в Донецкой и Луганской областях. Это и прифронтовые поселки, и объекты, пострадавшие от обстрелов.

Самый яркий пример печальных изменений – донецкий аэропорт. Его обновили к Евро-2012, это стоило почти 7 млрд грн. В конце мая 2014 года аэропорт временно закрыли из-за российских обстрелов. Но временно оказалось навсегда: в результате боев, которые продолжались с сентября 2014 года до января 2015-го, аэропорт был разрушен.

Разрушены старый и новый терминалы, 13 января 2015 года упала диспетчерская вышка.

Также стерт с лица земли луганский аэропорт. Украинские военные обороняли его с апреля до сентября 2014 года. Снимки со спутников показывают, как постепенно в ходе боев разрушалась инфраструктура аэропорта.

Изменился до неузнаваемости поселок Пески в Донецкой области. До войны там проживали 2 тысячи человек, а уже в 2015 году там осталось только 13 жителей. Со спутников видно масштаб разрушений в населенном пункте.

В курортном селе Широкино (Донецкая область) когда-то проживали 1,5 тысячи человек, сейчас там нет никого. В феврале 2015 года украинские военные эвакуировали местных жителей, так как большинство зданий в поселке были разрушены.

Хорошо видны со спутников последствия обстрелов поселка Красный Октябрь и Саур-Могилы – десятки воронок от снарядов.

Как изменился уровень экономического развития Донбасса после начала российской агрессии отчетливо видно на рассекреченных геоснимках Пентагона. Изменения заметны по освещенности в вечернее и ночное время. Если, например, Киев в 2020 году по сравнению с 2014-м стал ярче, то оккупированные территории, наоборот, «погасли».

Кроме этого, журналисты показали, как после начала российской агрессии изменился Крым. На снимках в первую очередь видно экологическое состояние полуострова.

осле оккупации Украина прекратила поставки пресной воды в Крым, а Россия их наладить не смогла. Со спутников видно, как за несколько лет обмелели Симферопольское, Загородское, Тайганское водохранилища. До критического состояния высохло Аянское водохранилище. Еще несколько рек на полуострове полностью пересохли.

Кроме того, более чем в 10 раз сократилась площадь орошаемых земель в Крыму – это тоже очень четко видно из космоса.