Аферисты атакуют: только за минувшие сутки жители Луганщины лишились более 222 тысяч гривен

Выполнив все указания псевдобанковского работника, жители городов Северодонецк, Лисичанск, Кременная и Счастье открыли доступ мошенникам к своим карточкам, которые сняли с них денежные средства на общую сумму более 102 тыс грн.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Жительницы г. Рубежное и пгт Троицкое потеряли почти 16 тысяч гривен, перечислив предоплату за несуществующий товар.

Жителю г. Северодонецк позвонил человек, назвавшийся знакомым, и попросил одолжить ему деньги на лечение. Мужчина перечислил 43 тысяч гривен и после этого позвонил знакомому, но тот сообщил, что средств он не просил, не получал и вообще с ним все в порядке.

В полицию г. Сватово поступило заявление женщины о том, что она разместила объявление о продаже платья на сайте «OLX», но наткнулась на мошенников и потеряла более 47 тысяч гривен.

А в полицию пгт Троицкое поступило сообщение местной жительницы о том, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, назвавшийся представителем «УкрКредитФинанс» и предложил заключить кредитный договор на сумму 14 500 грн на 70 дней. Заявительница согласилась и в телефонном режиме предоставила неизвестном сведения о себе. Позже в личном кабинете «Кредит Касса» женщина увидела, что договор на сумму 14 500 грн. заключен, однако деньги она не получала.

Полиция Луганщины в очередной раз призывает граждан:

– не доверяйте незнакомцам!

– никому не отдавайте реквизиты карты!

– осуществляйте покупки в интернете только у проверенных продавцов!