В зоне ООС зафиксировали 8 обстрелов, потерь среди бойцов ВСУ нет, – штаб

За прошедшие сутки, 11 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи Новгородского НВФ дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а в районе поселка Калиново-Борщеватое – из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов; Новоселовки и Пивденного – из станковых противотанковых гранатометов; Водяного – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а у поселка Лебединское – из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.



Кроме этого, в направлении населенного пункта Пивденное российские оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.



Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника наши военные открывали огонь.



О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.



По состоянию на 7:00 утра 12 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.