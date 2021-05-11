COVID-19 на Луганщине: за январь-апрель 2021 заболело больше людей, чем за весь прошлый год

За апрель на COVID-19 в области заболели почти 6000 человек, что составляет четверть от общего количества.

Об этом на пресс-брифинге в Луганской областной военно-гражданской администрации сообщил заместитель генерального директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимир Жданов

Он отметил, что на протяжении января-мая 2021 в области заболевших больше, чем за весь 2020. Так, в этом году заболели 13 749 человек, тогда как в прошлом только 10 835.

Только за апрель инфицировано 5914 человек – 24% от общего количества.

Показатели летальности в 2021 тоже выше предыдущего периода. Если в 2020 году средняя летальность составляла 2,6, то сейчас – 3,7. Наибольшая летальность зафиксирована в феврале и апреле – 6,2 и 3,9 соответственно.

Среди заболевших: лица в возрасте до 17 лет – 4%, 18-29 лет – 8,3%, 30-49 лет – 34,9%, 50-69 лет – 41,3%, старше 70 лет – 11,5% .

Возрастное распределение смертности: 20-39 лет – 1,6%, 40-49 лет – 4,5%, 50-59 лет – 13%, 60-69 лет – 31%, старше 70 лет – 49,9%.

За все время заболело 1778 медицинских работников, 16 из которых умерли.

По основным эпидемическим показателям в области, в соответствии с постановлением Правительства № 104 от 17 февраля 2020 года, Владимир Жданов отметил, что Луганщина по-прежнему находится в оранжевой зоне. В частности, если брать показатели за неделю, был превышен эпидпорог (126%), однако пока он составит 93,4%, что в пределах нормы.

Загруженность кроватей, обеспеченных подачей медицинского кислорода – 45, 9%. Охвачено тестированием в течение последних семи дней на 100 тыс. населения (6299) – 987. Количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем коронавируса за последние семь дней на 100 тыс. населения – 48,9.

Коэффициент выявления случаев инфицирования – 13,4%.

Всего в области сделано 42245 быстрых тестов на антиген коронавируса, из них 7335 – положительных. Также выполнено 186035 исследований методом ПЦР, из них 21 044 – положительных. Методом ИФА – 77881 тестирования.