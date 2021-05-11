В Луганской области подтверждено 15 новых случаев COVID-19

Лабораторно подтверждено 15 новых случаев COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерло еще пятеро больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – шесть, Рубежное – четыре, Кременской район – три, Новопсковский – два.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 24 584 случаях.

Выздоровели – 20055 (девять за последние сутки), лечатся – 3736 (523 – стационарно, 3213 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 994 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 808.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 48,9 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли пятеро жителей Лисичанска: 62-, 64-летние мужчины и 67-, 82-, 91-летние женщины.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 793 человека.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 11 мая (09:00) в Украине 2124535 подтвержденных случаев COVID-19, из них 46 631 летальный, 1777370 человек выздоровели. Всего проведено 9682286 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 2208 новых случаев; летальных – 119; осуществлено 21974 тестирования; выздоровели 8617 человек.