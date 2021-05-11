В Украину идет похолодание, дожди и грозы: где будет хуже всего

В Украине объявили штормовое предупреждение, погода ухудшится в Харьковской, Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Днепропетровской областях. А в среду, 12 мая, в стране похолодает, ожидаются дожди с грозами.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Так, 12 мая в большинстве регионов Украины ожидаются периодические дожди и местами грозы. Исключение составят западные области, однако на Закарпатье осадки не исключены.

“Также ничего серьезного не будет Винницкой области, Житомирской и Одесской области – будет преобладать сухая погода. Ветер в Украине завтра порывистый, колючий, преимущественно северо-восточный. Снова похолодает“, – пишет Диденко.

Ближайшей ночью прогнозируется +7 + 11 градусов, на крайнем севере +4 +7 градусов. Днем 12 мая ожидается +12 +17 градусов. На западе страны будет теплее – +15 +21 градус. На Закарпатье воздух прогреется до +25.

“В Киеве в среду также снизится температура воздуха, днем в пределах +15, +16 градусов. Дождь вероятен, но местами и незначительный. Ветер восточного направления будет порывистым“, – резюмировала Диденко.

Как сообщал “источник”, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве в конце мая и начале июня.