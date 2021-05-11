В селе на Белокуракинщине спасатели ликвидировали пожар в жилом доме

11 мая в 03 ч. 28 мин. на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №27 Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области (далее – ДПРЧ-27) поступило сообщение о пожаре, который возник в пристройке жилого дома по ул. Вишневая с. Целуйково.

Об этом сообщает Белокуракинский горрайонный отдел ГУ ГСЧС в Луганской области.



К месту вызова был направлен дежурный караул ДПРЧ-27 на пожарных автоцистернах. По прибытию к месту вызова спасатели установили, что в указанной пристройке жилого дома происходит горение стены, деревянного перекрытия и крыши.



В 04 ч 16 мин. силами дежурного караула с применением 1 ствола «Protex» пожар был локализован и ликвидирован в 05 час. 14 мин.



Вероятной причиной пожара могло быть нарушение Правил пожарной безопасности в при устройстве печи на твердом топливе.