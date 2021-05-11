Пытался убежать с награбленным: в Северодонецке задержали мужчину, обворовавшего киоск

Патрульные задержали мужчину, который пытался похитить алкогольные напитки из киоска.

Об этом вчера, 10 мая, сообщила Патрульная полиция Луганской области.



Около двух часов ночи патрульные Северодонецка получили вызов о грабеже на проспекте Гвардейском. Продавец сообщила, что неизвестный мужчина повредил уличный холодильник и забирает из него спиртные напитки.



“Прибыв на место вызова патрульные обнаружили гражданина, увидев полицию он начал бежать, прихватив с собой бутылки с алкоголем. Убежать ему не удалось. За несколько секунд патрульные догнали и задержали вероятного злоумышленника. Им оказался 28-летний местный житель”, – сказано в сообщении.



В дальнейшем на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу для детального установления обстоятельств происшествия.