Полез за мячом: в ОРЛО подростка сняли с 7-метровой высоты

Во временно неподконтрольном Сорокино (бывш. Краснодон, – ЛР) 15-летний мальчик залез на крышу бывшей насосной станции за футбольным мячом и не смог слезть.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

На территории бывшей насосной станции компания ребят играла в футбол. Во время игры мяч попал на крышу. Один из мальчиков полез за ним, но не смог спуститься с семиметровой высоты. Друзья о происшествии сообщили родителям, а те обратились в спасательную службу.

По лестнице спасатель забрался на крышу здания, и вместе с подростком они за считанные минуты благополучно спустились вниз.