Поражает даже желудок: в Минздраве рассказали об угрозе индийского штамма COVID-19

В то время, как заболеваемость коронавирусом в Украине падает, к украинским границам подступает наиболее опасная разновидность Covid-19 – индийский штамм, который поражает не только по легкие и печень, но и желудочно-кишечный тракт.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 11 мая.

По его словам, индийские СМИ сообщали даже о случаях слепоты у заразившихся мутировавшим штаммом коронавируса. Поэтому, несмотря на победу над третьей волной Covid-19, Степанов призвал украинцев не расслабляться.

Глава Минздрава добавил, что в 2021 году в Украину поступит 40 млн доз вакцин от коронавируса: 8 в рамках глобальной инициативы Covax, еще 32 – по прямым контрактам.

Как сообщал “источник”, индийский штамм коронавируса уже обнаружили в Польше. Его выявили у дипломата, которого эвакуировали из Индии.