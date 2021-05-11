В зоне ООС 10 мая зафиксировали семь обстрелов со стороны НВФ, – штаб

За прошедшие сутки, 10 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В частности, недалеко от населенного пункта Троицкое враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Опытное – из минометов калибра 82 мм; Старогнатовки дважды – из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов; Авдеевки, Пивденного и Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.



По состоянию на 7:00 утра, 11 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.