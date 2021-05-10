На окраине Станицы Луганской задержали двух мужчин, пытавшихся переместить через линию разграничения более 2 тысяч рапир

Двух «фехтовальщиков», которые пытались пробраться к линии разграничения через минные поля, сегодня на рассвете, 10 мая, обнаружили военнослужащие из состава Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Благодаря заблаговременно полученной информации от пограничников Луганского отряда, военнослужащие ОТУ «Север» и 80 ОДШБр, на окраине населенного пункта Станица Луганская, в 500 метрах от КПВВ, обнаружили двух мужчин, которых передали пограничникам отдела «Станица Луганская».

Как выяснилось, граждане направлялись к линии разграничения для того, чтобы забрать товар и, в дальнейшем, за вознаграждение переместить его в населенный пункт Станица Луганская. 2200 рапир для фехтования в условленном месте для них оставили жители временно оккупированного Луганска.

Стоит отметить, что рапиры относятся к группе товарно-материальных ценностей, запрещенных для перемещения через линию разграничения. Это уже третий случай пресечения правоохранителями попыток доставить такой товар из временно оккупированной территории. Один из них даже сопровождался попыткой предоставить неправомерную выгоду должностному лицу в размере 10 000 гривен.

По данному факту проинформировали представителей компетентных правоохранительных органов.

Относительно мужчин составлены административные протоколы по ч.1 ст.204-3 КУоАП (Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции). Санкция статьи предусматривает конфискацию изъятых товаров.