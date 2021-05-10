61-летний житель Лисичанска хранил в подвале арсенал оружия

Во время отработки вызова по домашнему насилию патрульные УПП в Луганской области обнаружили оружие, похожее на боевую винтовку. Во время проведения тщательного осмотра, сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили у 61-летнего мужчины еще несколько единиц оружия и боеприпасы.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Сегодня, 10 мая, в домовладении по ул. Нагорная г. Лисичанск, правоохранителями выявлено и изъято карабин СКС с патронами к нему, РПГ-7В, РПГ-22, стартовый и маршевый двигатели для многократного отстрела гранат, газовый пистолет, магазин к АК, защитный кожух для отстрела. Все это мужчина хранил в погребе во дворе.

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, до избрания меры пресечения он будет находиться под стражей.

В рамках уголовного производства следователем и оперативникам под процессуальным руководством прокуратуры предстоит установить происхождение оружия и боеприпасов и цель хранения мужчиной смертоносных предметов.