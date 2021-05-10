В Украине продлят адаптивный карантин: назван срок

В Украине больше не осталось “красных” карантинных зон, адаптивный карантин дает результаты, поэтому он будет продолжен до августа (сейчас он введен до 30 июня).

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью “РБК-Украина”.

“Мы, очевидно, будем продолжать его до августа. Если нам удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения“, – уточнил он.

Шмыгаль пояснил, что адаптивная модель карантина дает возможности: если показатели заболеваемости COVID-19 начинают расти, то ограничения вводятся автоматически, если же нет – то страна живет в “зеленой” зоне”. Карантин будет отменен, когда Украина победит коронавирус.

Премьер подчеркнул, что общегосударственный локдаун вводить не планируется. В случае необходимости будут закрываться отдельные области, как это происходило в прошлую волну заболеваемости.

Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки, 9 мая, зафиксировано 2 817 новых случаев коронавируса, умерли 119 человек.