15 крылатых выражений родом из древнегреческих мифов

Русский язык богат на крылатые фразы, которые позволяют остроумно, точно и ёмко описать событие или явление. Среднестатистический человек часто использует их в речи, зная общее значение, но не всегда понимая природу происхождения. Сегодня мы решили разобрать 15 выражений, пришедших к нам из мифов Древней Греции, и прочно закрепившихся в разговорном обиходе. А если вы увлечены мифологией, и не только античной, советуем обратить внимание на подборку популярных книг по мифологии от библиотеки электронных книг Epolits.

Авгиевы конюшни – очень загрязненное помещение; состояние крайней запущенности, засоренности; в переносном смысле – о делах, находящихся в беспорядке.

В греческой мифологии Авгиевы конюшни – конюшни царя Элиды Авгия, которые на протяжении многих лет не убирались. Понятное дело, что за долгое время они оказались сильно загрязнены. Именно очищение Авгиевых конюшен входило в число двенадцати подвигов легендарного Геракла. Мифический богатырь, чтобы выполнить задачу, направил через конюшни реку Алфей. Ее воды за один день унесли все накопившиеся нечистоты.

Ариаднина нить – путеводная нить, способ, помогающий выйти из затруднительного положения.

Согласно древнегреческому преданию, критский царь Минос требовал от афинян ежегодно посылать на остров семь девушек и семь юношей. Несчастных ждала страшная участь: их отправляли на съедение чудовищу Минотавру – полубыку-получеловеку, живущему в построенном для него лабиринте. И из лабиринта того никто не мог найти выход. Но однажды дочь властителя Ариадна влюбилась в одного из обреченных юношей. В тайне от отца она дала Тесею клубок ниток и мощный меч. Герой привязал у входа нити и отправился по ходам лабиринта, постепенно разматывая клубок. Ему удалось убить монстра, спасти остальных и по ниткам выбраться на поверхность.

Ахиллесова пята – слабое, уязвимое место.

Ахилл – один из самых сильных и мужественных персонажей греческой мифологии. Легенда гласит, что его мать, богиня Фетида, загорелась желанием сделать сына бессмертным. Для этого она погрузила Ахилла в священные воды реки Стикс. Однако пятка, за которую богиня держала сына, не коснулась воды, а значит осталась незащищенной. Именно в пятку героя смертельно ранила стрела Париса.

Век Астреи – пора радости и счастья.

Древние греки считали Астрею богиней справедливости. Когда-то давно, во времена Золотого века, она жила на земле, среди людей. Это была счастливая и безмятежная пора. Но с приходом железного века, когда число преступлений стало расти, богиня одна из последних вознеслась на небо и с тех пор под именем Девы сияет в созвездии Зодиака. Имя Астрея (звездная, небесная), вероятно, означает, что настоящая справедливость возможна лишь на небесах.

Дамоклов меч – постоянно угрожающая опасность при видимом благополучии; нависшая угроза.

Это выражение родом из древнегреческого предания, рассказанного Цицероном в сочинении «Тускуланские беседы». Давным-давно богатым городом Сиракузы правил тиран Дионисий Старший. Он отличался воинскими талантами, упорством, хитростью и крайней подозрительностью. Его приближенный Дамокл, движимый завистью, стал называть правителя счастливейшим из смертных. Тогда Дионисий предложил другу на один день возглавить город. В разгар шумного празднества Дамокл неожиданно увидел над своей головой обнаженный меч, висевший на конском волосе. По мнению тирана, это знак того, что правители, несмотря на власть и богатства, постоянно находятся под угрозой нападения.

Дары данайцев. Троянский конь – коварный дар с целью погубить врага; тайный, вероломный замысел.

Истоки этих фраз следует искать в греческих сказаниях о Троянской войне. После длительной и безуспешной осады Трои данайцы решили схитрить. Они изготовили деревянного коня, оставили у стен города, а сами сделали вид, будто бы отплыли от берега Троады. Жреца Лаокоона такой «дар» смутил. Зная о лукавстве данайцев, он сказал: «Что бы это ни было, я боюсь данайцев, даже дары приносящих!». Увы, горожане его не послушали и втащили коня в город. Ночью данайцы, спрятавшиеся внутри своего «подарка», вылезли наружу, перебили стражу и открыли ворота крепости. Так пала Троя. А выражение «троянский конь» стали использовать в значении «тайный, коварный план».

Кануть в Лету – быть забытым, бесследно исчезнуть.

Лета – река «забвения» в подземном царстве бога Аида. Когда умершие пили из нее воду, то они забывали все, что пережили и видели во время земной жизни. Чаще всего выражение «кануть в Лету» употребляется в отношении информации, воспоминаний, фактов и тому подобное. Реже – относительно предметов и вещей, которые потерялись.

Муки Тантала – нестерпимые страдания, связанные с невозможностью достичь цели, несмотря на ее близость.

В древнегреческой мифологии Тантал – лидийский или фригийский царь, слывший жадным и изворотливым человеком. Боги его любили и часто приглашали на пиршества. Но однажды Тантал настолько возгордился своим положением, что нанес сильное оскорбление «жителям» Олимпа. В наказание царя отправили в Тартар (Ад), где его обрели на вечные муки жажды и голода. Он стоит по шею в воде, но как только наклонится, чтобы попить, вода отступает. Над его головой склоняются ветки со вкусными плодами, а когда он протягивает руки – ветки отступают.

Нарцисс – нарицательное имя, обозначающее самовлюбленного человека.

Нарциссом в греческой мифологии называли прекрасного сына речного бога Кефиса и нимфы Лириопы. Как-то раз молодой человек, никогда не испытывавший чувства любви, склонился над ручьем и увидел собственное отражение. Он влюбился сам в себя и умер от тоски. Тело же его обратилось в красивый цветок. По другой версии, гордый Нарцисс отклонил любовь нимфы Эхо, из-за чего от нее остался лишь голос. Горделивца наказала богиня Афродита: он полюбил самого себя и закололся от безнадежности.

Объятия Морфея. Морфей – погрузиться в сон.

Согласно древнегреческим преданиям, Морфей – крылатый бог добрых (пророческих, или лживых) сновидений. Его считали сыном Гипноса – бога сна и сновидений. Морфей являлся людям во снах, принимая облик любого человека. Обычно его изображали как стройного юношу с небольшими крылышками на висках. С именем этого бога связано выражение «погрузиться в объятия Морфея» – уснуть и увидеть сны.

Панический страх – внезапный, сильный, безотчетный страх, который может охватить человека или группу людей.

Пан – древнегреческий бог пастушества и скотоводства, плодородия и дикой природы. Древние считали, что он насылает внезапный ужас на людей, особенно путников в глухих и уединенных местах. Случалось, что Пан внушал страх даже целому войску, из-за чего бойцы пускались в бегство. Отсюда же произошло слово «паника».

Разрубить гордиев узел – принять быстрое и смелое решение запутанного дела.

Согласно античной легенде, когда царство Фригия осталось без властителя, местные жители обратились к оракулу. Они хотели знать, кого выбрать царем. И провидец посоветовал избрать того, кого они первым встретят едущим на повозке к храму Зевса. Везунчиком оказался простой земледелец Гордий. Став царем, он основал столицу и поставил в цитадели свою повозку, опутав ее ярмо сложнейшим узлом. Считалось, что тот, кто сумеет распутать узел, будет править всей Азией. По преданию, в 334 г. до н.э. полководец Александр Македонский вместо распутывания узла просто рассёк его мечом.

Сизифов труд – изнуряющая, бесконечная и безрезультативная работа, муки.

Сизиф в древнегреческой мифологии – строитель и царь Коринфа. За многочисленные проступки (до и после смерти) боги приговорили его к наказанию. Он должен был вечно вкатывать на гору тяжелый камень, который достигнув вершины, скатывался вниз. Таким образом, Сизиф начинал все сначала.

Яблоко раздора – предмет, причина спора, вражды.

Вероятно, первым, кто употребил эту фразу в современном смысле, был римский историк Юстин во II веке нашей эры. А уходит оно корнями в античную мифологию.

Так, во время свадьбы Пелея и Фетиды богиня раздора Эрида бросила на пиршественный стол золотое яблоко с надписью: «Прекраснейшей». На торжестве присутствовали богини, а именно Гера, Афина и Афродита. И каждая из них думала, что яблоко принадлежит только ей. Рассудить поссорившихся женщин должен был смертный юноша Парис. Гера пообещала ему власть и богатство, Афина – мудрость и воинскую славу, а Афродита – отдать в жены самую красивую девушку. Так что Парис решил отдать золотое яблоко последней. Афродита, исполняя обещание, помогла ему украсть прекрасную Елену, жену спартанского царя Менелая. Это стало причиной начала Троянской войны.

Ящик Пандоры – источник несчастий, великой беды.

Это выражение связано с мифом о Пандоре, рассказанном древнегреческим поэтом Гесиодом в поэме «Труды и дни».

Считалось, что в давние времена люди жили счастливо, не зная забот, болезней и старости. Но так было до тех пор, пока Прометей не похитил у богов огонь. Разгневавшись, они создали Пандору – девушку, наделенную невероятной красотой, умом, хитростью и красноречием. Ее отправили на землю, где красавица соблазнила Эпитемея – брата Прометея. У Эпитемия хранился сосуд с болезнями, смертями, бедствиями и другими напастями. Пандора, подстрекаемая любопытством, открыла его, тем самым выпустив на землю миллиарды страданий, но оставив на дне надежду.

Миф породил идиому «открыть ящик Пандоры», то есть сделать то, что повлечет за собой непредвиденные проблемы.

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