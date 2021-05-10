На КПВВ “Станица Луганская” аферисты выдают себя за правозащитников: детали

Недавно на КПВВ «Станица Луганская» зафиксировали появление людей в одежде, подобной по цветам форме мониторов благотворительного фонда “Право на защиту”. Эти лица предлагают помочь с установлением приложении «Дома», оформлением пропусков и т. д. за деньги.

“Подчеркиваем: эти люди не имеют никакого отношения к БФ «Право на защиту», не является представителями ни одного из государственных органов или структур, поэтому пользуетесь вы услугами этих людей на свой страх и риск”, – рассказали в фонде на своей странице в ФБ. В “Праве на защиту” отметили: специалисты БФ «Право на защиту» предоставляют консультации и юридическую и правовую помощь на КПВВ абсолютно бесплатно!

“Если вам нужна помощь на КПВВ, возникли вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нашим мониторам на местах. Чтобы быть уверенными, что вы общаетесь именно с представителями БФ «Право на защиту», вы можете попросить наших коллег подтвердить их личность. Каждый из мониторов имеет удостоверение и одет в брендированную одежду с нашим логотипом.

Кроме того, при малейших сомнениях можно позвонить на нашу «горячую линию»:

📞 +38 (099) 507 50 90

📞 +38 (068) 507 50 90

📞 +38 (093) 507 50 90″ – добавили в фонде.