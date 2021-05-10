“Стыдно и страшно жить с такими людьми”: в Северодонецке вандалы снова повредили автобус в “Ivonin park”. ФОТО

Уже не в первый раз арт-автобус в “Ivonin park”, что в Северодонецке, становится жертвой вандалов. Последний такой случай произошел вчера, 9 мая.

Об этом сообщил северодонецкий предприниматель, руководитель инновационного хаба «GreenTown» Михаил Ивонин. Он опубликовал фотографии с места происшествия на своей странице в ФБ сегодня утром, 10 мая.

“Правнуки победителей отпраздновали «День Победы». Вряд ли их прадеды ими бы гордились. Стыдно и страшно жить с такими людьми в одном городе. Кто их родители ? Кто стоял рядом , когда это делали? Почему не остановил? Получил ли он удовлетворение от сделанного? Чего ждать в следующий раз? Стоит ли перестать делать для нормальных людей , если есть такие упыри? … Если перестать , то они победили и мы будем жить в дерьме…”, – прокомментировал печальные последствия Михаил Ивонин.

Как видно, вандалы разбили лобовое стекло автобуса, повредили водительское кресло и обшивку.