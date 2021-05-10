За минувшие сутки на Луганщине выявили 31 новый случай COVID-19, двое пациентов умерли от осложнений

Лабораторно подтверждено 31 новый случай COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 14 Рубежное – 10, Кременской район – два, Марковский – одно, Новопсковский – три, Станично-Луганский – одно.



За все время исследований в Луганской области этот диагноз лабораторно подтвержден в 24 569 случаях. Выздоровели – 20046 (29 за последние сутки), лечатся – 3735 (525 – стационарно, 3210 – амбулаторно).



Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 994 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 808. Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 48,6 (при пороговом 60).



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 61-летняя женщина из Рубежного и 66-летняя женщина из Станично-Луганского района.



Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 788 человек.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 10 мая (09:00) в Украине 2122327 подтвержденных случаев COVID-19, из них 46 512 летальных, 1768753 лица выздоровели. Всего проведено 9668937 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 2817 новых случаев; летальных – 119; осуществлено 21883 тестирования; выздоровели 9002 человека.