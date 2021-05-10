Дожди и порывистый ветер: о погоде на Луганщине в ближайшие дни

Сегодня, 10 мая, в Луганской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем дождь, местами сильный. Днем местами гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м / с, днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью 1-6 0 тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3 0 мороза, днем 10-15 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м / с, днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью 4-6 0 тепла, днем 13-15 0 тепла.

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем сильный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м / с, днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью 3-5 0 тепла, днем 13-15 0 тепла.

Прогноз погоды на 11-14 мая 2021

11.05 Облачно с прояснениями. Дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с. Температура ночью 5-10 0 тепла, днем 10-15 0 тепла.

12.05 Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью 3-8 0 тепла, днем 13-18 0 тепла.

13.05 Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 5-10 0 тепла, днем 19-24 0 тепла

14.05 Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 6-11 0 тепла, днем 22-27 0 тепла.