На Луганщине Владимир Зеленский пообщался с ветераном Второй мировой войны. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Луганскую область встретился с ветераном Второй мировой войны Андреем Александровичем Новохатним.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Вместе с Президентом Украины к ветерану пришли руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко и представители местных органов власти. Глава государства посетил дом ветерана, где пообщался с ним и его семьей.



Андрей Александрович поделился воспоминаниями со времен Второй мировой войны и рассказал о своем жизненном пути. Владимир Зеленский отметил хорошую память и бодрость 95-летнего ветерана и пожелал ему крепкого здоровья.



Андрей Александрович, со своей стороны, пожелал Главе государства и гостям успехов в работе, в частности по установлению такого желанного мира на всей территории Украины.

«Я думаю, что мы обязательно все сделаем и все реализуем. Мы очень этого хотим – чтобы на всей территории Украины воцарился мир и мы вернули все наши территории и наших людей », – сказал Владимир Зеленский.