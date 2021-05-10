В Кременной на директора коммунального учреждения составили протокол за нарушение карантинных ограничений

Во время проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне, на площади Красная г. Кременная, организатором не были приняты меры по обеспечению карантина, введенных для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Луганской области.

В связи с этим правоохранители составили административный протокол по ст. 44-3 КУоАП «Нарушение правил карантина людей» на 48-летнюю женщину, которая является директором одного из коммунальных учреждений.

“Полиция обращается к организаторам и участникам памятных, торжественных и религиозных мероприятий – строго соблюдайте правила индивидуальной защиты, держите дистанцию ​​и надевайте защитные маски, чтобы уберечься от заболевания”, – сказано в сообщении.