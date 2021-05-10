В Северодонецке состоялись мероприятия, посвященные Дню Победы. ФОТО

Вчера, 9 мая, в Северодонецке, у мемориала Славы, состоялись мероприятия, посвященные Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В чествовании погибших приняли участие заместитель командующего генерал-майор Богдан Бондарь, руководство города, представители Северодонецкой городской военно-гражданской администрации, представители военных формирований, вовлеченные в ООС, воспитанники «Кадетского корпуса имени героев Молодой гвардии», ветераны, духовенство и жители города.



Почитая всех жертв Второй мировой войны, присутствующие возложили цветы к вечному огню на территории Мемориала Славы и почтили минутой молчания память о погибших.