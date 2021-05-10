НВФ передали списки для взаимного обмена пленных

Незаконные «ДНР» и «ЛНР» еще в апреле передали свои списки для взаимного обмена удерживаемыми лицами, пленными, сообщила участница делегации Украины в гуманитарной подгруппе в эфире телеканала «Украина 24» в воскресенье, 9 мая. ТКГ Татьяна Иванова.

Об этом передает ДонПресс.

«Очень долго эти списки н е передавались, и в апреле этого года мы все-таки эти списки получили. Сейчас идет работа с этими списками, они уточняются, с ними работают. Это, наконец, произошло, и это очень существенный шаг, который дает надежду, что мы дойдем до того, что обмен произойдет», — заявила Иванова

Только на этом этапе, пока сложно говорить о формате будущего обмена, отметила Иванова.