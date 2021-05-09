В Украине ударят серьезные заморозки: названы регионы, которые в опасности

Начало следующей недели будет по-настоящему весенним – местами воздух прогреется до +25 градусов и пройдут майские грозы, а вот ближайшей ночью местами возможны заморозки.

Об этом предупреждает пресс-служба ГСЧС Украины.

“Ночью 9 мая в большинстве западных областей сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый) в северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-4 °(I уровень опасности, желтый). В Киевской области ночью 9 и 10 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-4°“, – сказано в сообщении.

Отметим, такие поздние заморозки могут угрожать будущему урожаю и уничтожить завязь на плодовых деревьях, которые как раз цветут.

Как сообщал “источник”, народный синоптик Леонид Горбань поделился прогнозом, что лето в этом году будет жарким и дождливым.