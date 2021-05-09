Парад во временно неподконтрольном Луганске: ковровые дорожки и кремлевские часы. ФОТО

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Луганске сегодня, 9 мая, проходит парад. Блогеры, описывающие жизнь в ОРЛО, показали фото и видео с места событий.

В связи с обострением ситуации с распространением коронавируса на неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области были отменены массовые мероприятия. Однако парад все же проводится, пишет ДонПресс

По улицам Луганска проходит военная техника. На площади стоит сцена, устеленная ковровой дорожкой. На экране транслируется изображение кремлевских часов.