Работники шахты “Горская” прекратили подземный протест, – Волынец

Горняки шахты «Горская» ГП “Первомайскуголь”, что на Луганщине, выехали на поверхность после почти 3-суточного подземного протеста.

Об этом вчера, 8 мая, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

“Поднялись под гарантии гендиректора Дубовика, что протестующих не будут преследовать, что руководство примет меры для погашения долгов по зарплате. Кроме бюджетных средств на счета ГП «Первомайскуголь» перечислено 4 млн грн от реализации угольной продукции. Часть денег пошла на отчисления единого социального взноса, алиментов”, – написал на своей странице в соцсети глава НПГУ.

Он отметил, что часть шахтеров-участников подземного протеста планирует присоединиться к шахтерским протестам в Киеве на следующей неделе.

Напомним, что подземный протест на шахте вспыхнул из-за долгов по заработной плате. Также горняки требуют повышения окладов и надлежащего обеспечения самоспасателями.