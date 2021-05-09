Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского на Луганщину (фотогалерея)

Во время рабочей поездки в Луганскую область, 8 мая, Президент Владимир Зеленский посетил Мемориальный комплекс «Украина – освободителям» в пгт Меловое, где в братской могиле похоронено 2814 воинов.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

По случаю Дня памяти и примирения и накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне Глава государства возложил цветы к Вечному огню и почтил погибших в боях за родную землю.

Память воинов почтили также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, его заместители и послы стран «Большой семерки» и ЕС, которые прибыли на Луганщину вместе с Владимиром Зеленским.

Глава государства также осмотрел Колокол Памяти на территории мемориала. Это первый из четырех колоколов, установку которых Владимир Зеленский инициировал год назад. Четыре колокола будут символизировать память о погибших и примирение между странами – участницами Второй мировой войны: Колокол Памяти в Меловом, Колокол Победы на Закарпатье, а также Колокол Мира в Донецке и Единства – в Симферополе, которые будут установлены после возвращения временно оккупированных территорий под контроль Украины.

Президент пообщался с местными жителями и поздравил их с наступающим Днем победы над нацизмом. Жители Мелового отметили, что Владимир Зеленский – первый глава государства, который посетил них, и пригласили приезжать еще.