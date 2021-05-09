НВФ обстреляли жилой сектор Марьинки: повреждены шесть домов и авто. ФОТО

Вчера, 8 мая, в 19.05, российско-оккупационные войска выпустили 6 снарядов из пушки МТ-12 «Рапира» калибра 100 мм по населенному пункту Марьинка. Оккупанты вели огонь из населенного пункта шахта Трудовская на окраине Донецка.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В результате обстрела повреждены шесть жилых домов и автомобиль местного жителя. Один из снарядов взорвался в нескольких метрах от дома, только благодаря счастливому стечению обстоятельств, никто из жителей не пострадал.



Еще один случай обстрела зафиксирован 7 мая, в 18.30. Оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем и минометов из шахты Гагарина в направлении населенного пункта Шумы. В результате обстрела повреждена высоковольтная линия электропередач. Всего выпущено 15 снарядов калибра 122 мм и 5 мин калибра 120 мм.

Результаты обстрела уже зафиксированы и верифицированы офицерами украинской стороны СЦКК.

Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.