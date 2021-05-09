Зеленский: для украинцев победа над нацизмом – это причастность к большому делу для человечества. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Глава государства подчеркнул, что победа была бы невозможной без вклада украинского народа, сообщает УНИАН

“Что для нас победа над нацизмом? Это благодарность. Которая не имеет границ, сроков давности или географического разделения… Это память. О ее страшной цене. О том, что во Второй мировой погибло более восьми миллионов украинцев. Что домой не вернулся каждый пятый украинец. Что в целом война унесла не менее 50 миллионов человеческих жизней”, – отметил Зеленский.

“Для нас победа над нацизмом – это выстраданное сокровище, а не очередной повод поехать на шашлыки. Это не наклейки на авто, а цветы на могилу предкам. Это не карнавал, не костюмированная вечеринка. И точно не фотосессия политиков в форме армии, к которой они не имели отношения… это причастность к великому делу для человечества», – продолжил президент.