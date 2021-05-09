В Украину ворвется настоящее тепло, но с грозами: синоптики дали прогноз на начало недели

Несмотря на то, что зима никак не хочет покидать Украину, начало следующей недели будет по -настоящему весенним – местами воздух прогреется до +25 градусов и пройдут майские грозы.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, в понедельник, 10 мая, в Украине будет преобладать солнечная погода. Исключением станет восток страны, где ожидаются дожди с грозами. Днем столбики термометров будут показывать от +14 до +23 градусов, ночью – 3-7 градусов со знаком “плюс”. Теплее всего будет на западе Украины.

На следующий день, 11 мая, сохранится аналогичная ситуация с осадками, но станет еще теплее: днем прогнозируется от 14 до 25 теплых градусов, ночью столбики термометров опустятся до +5 +9 градусов.

В среду, 12 мая, грозы и дожди охватят значительную часть страны. Осадков не ожидается только в семи западных областях. Температура воздуха будет аналогична предыдущим дням.

Как сообщал “источник”, народный синоптик Леонид Горбань поделился прогнозом, что лето в этом году будет жарким и дождливым.