“Домой не вернулся каждый пятый”: Зеленский обратился к украинцам в День победы над нацизмом, видео

Президент Украины Владимир Зеленский, который вместе с главой ОПУ Андреем Ермаком по случаю Дня победы над нацизмом возложил цветы в Парке славы, обратился к украинцам с призывом к благодарности.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале главы государства.

“Что для нас победа над нацизмом? Это благодарность. Которая не имеет границ, сроков давности или географического деления. Это память. О ее страшной цене. О том, что во Второй мировой погибло свыше восьми миллионов украинцев. Что домой не вернулся каждый пятый украинец. Что в целом война унесла не менее 50 млн человеческих жизней“, – сказал президент.

Он добавил, что раньше родители рассказывали об этой войне детям, а дедушки – внукам. Однако с 2014-го все стало иначе, отметил Зеленский. Теперь дети рассказывают родителям, дедушкам и бабушкам о военных действиях и отражения вражеских атак.

“Пусть героизм наших предков дает силу новому поколению украинских военных, наших защитников. С верой в это, с надеждой на мир мы благодарим и кланяемся сегодня украинцам, которые защищали и освобождали нашу землю от нацистов во Второй мировой войне“, – резюмировал президент.

Ранее “источник” рассказывал о главных фактах и особенностях Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в 2021 году.