Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне: видео

Президент Владимир Зеленский с главой ОПУ Андреем Ермаком приехал в Парк Славы, чтобы возложить цветы по случаю Дня победы над нацизмом.

Об этом сообщает Telegram-канал “Политика страны”.

В Парк Славы глава государства прибыл с солидным кортежем и охранниками, а в мероприятии также принимали участие военнослужащие.

По данным журналистов, процесс возложения цветов в киевском Парке Славы длился не более 10 минут, после чего Владимир Зеленский и Андрей Ермак уехали.

В момент, когда глава государства подходил от мемориала к своему кортежу, журналисты призвали его пообщаться с прессой, но президент проигнорировал эту просьбу и уехал.

Ранее мы рассказывали, что президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам в День памяти и примирения.