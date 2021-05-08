Боевики обстреляли из противотанковых пушек “Рапира” жилые дома на Донбассе: последствия показали на фото

Российско-оккупационные войска “Л/ДНР” в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв жилые районы Марьинки из тяжелого вооружения.

Об этом сообщает ТСН.

По информации журналистов, обстрел жилых домов в Марьинке произошел в субботу, 8 мая.

Оккупанты снова нарушили всеобъемлющий режим прекращения огня, открыв огонь по мирным кварталам из противотанковых пушек “Рапира”.

Информации о пострадавших среди местного населения пока нет. Журналисты также опубликовали фотодоказательства со следами от вражеских обстрелов.

Фото: tsn.ua

Фото: tsn.ua

Фото: tsn.ua

Фото: tsn.ua

Фото: tsn.ua

Пресс-центр штаба ООС в вечерней сводке сообщил, что российско-оккупационные войска “Л/ДНР” в течение текущих суток пять раз нарушили режим тишины.

В районе Южного был зафиксирован обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм и тяжелых минометов калибра 120 мм. Позиции ВСУ вблизи Новгородское боевики обстреляли из пулеметов и гранатометов.

Рядом с Марьинкой, по данным штаба ООС, оккупанты вели огонь из станковых гранатометов, возле Золотого-4 – из противотанковых гранатометов, недалеко от Авдеевки – из стрелкового оружия. Потерь среди сил ООС не зафиксировано.

Ранее мы рассказывали, что на Донбассе загорелись позиции бойцов ВСУ.