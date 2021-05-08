“Вторая и последняя мировая война”: Зеленский записал видеообращение к украинцам в День памяти и примирения

В субботу, 8 мая, когда отмечается День памяти и примирения, президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне. Глава государства призвал граждан помнить историю, чтобы не допустить разгара еще одной мировой войны, которая может привести к новой трагедии.

День памяти и примирения: что нужно знать украинцам про Вторую мировую войну

Об этом он сказал в видеообращении к украинцам по случаю Дня примирения и памяти, опубликованном в официальном Telegram-канале главы государства.

“Сегодня мы склоняем головы перед всеми, кто защищал от нацизма родную украинскую землю, защищал мир, перед всеми, кто погиб в годы Второй мировой войны. Ветераны, которые противодействовали нацистам, подпольщики, военнопленные, остарбайтеры, пленники концлагерей, дети войны, гражданское население и каждый, кто пострадал от нацистской оккупации”, – сказал президент.

Зеленский отметил, что на войне 1939-1945 годов погибло 8 миллионов украинцев, а это больше населения Киева, Одессы, Харькова, Львова и Днепра вместе взятых.

“Шесть лет войны. 2194 суток войны. Взрывы, выстрелы, окопы, ранения, голод, бомбежки, блокады, массовые расстрелы, карательные операции, оккупация, концлагеря, газовые камеры, желтые звезды, гетто, Бабий Яр, плен, принудительные работы. Они погибли за то, чтобы каждый из нас знал, что означают эти понятия, из книг, а не из собственного опыта”, – сказал Зеленский.

Президент призвал украинцев помнить свою историю и ценить подвиг предков, которые в борьбе за свободу и независимость положили свою жизнь на войне.

“Именно поэтому каждый год мы вспоминаем страшную катастрофу в истории человечества. Каждый год говорим о ее ужасных последствиях. Ежегодно вместе со всем цивилизованным миром говорим: никогда снова. Never again”, – заявил Зеленский.

“Человечество не может избежать войны в прошлом, но может сделать все возможное, чтобы не допустить войны в будущем”, – добавил президент.

Как сообщал “источник”, 8 мая в День памяти и примирения президент Украины Владимир Зеленский вместе с послами стран “Большой семерки” и ЕС совершил рабочую поездку в Луганскую область.