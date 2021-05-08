СБУ разоблачила преступников, которые готовили провокации на майские праздники: фото

Сеть интернет-агитаторов и “ботоферма” в Одессе распространяли фейковую информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и пропаганду сепаратизма.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Силовикам удалось установить, что пятеро жителей Одессы выполняли заказ кураторов на съемку, публикацию и распространение ложной информации о ситуации в Украине. Видеоролики были предназначены также для российских СМИ, с помощью которых злоумышленники хотели создать “нужную информационную картинку” накануне и во время майских праздников.

В соцсетях они распространяли материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя Украины, а также разжигали межнациональную рознь. Дестабилизировать общественно-политическую обстановку в регионе хотели в течение майских праздников.

Работа “ботофермы” была также заблокирована в Одессе. Ее активно использовали для распространения антиукраинских и других противоправных призывов. Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, а также телекоммуникационное оборудование.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

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